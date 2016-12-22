19:55 22 декабря | БИАТЛОН

Маркус Гандлер: "Перенос соревнований из России - не очень справедливое решение"

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Директор департамента биатлона и лыжных гонок федерации лыжного спорта Австрии Маркус Гандлер считает несправедливым лишать Россию проведения международных соревнований. По его словам, он надеется на справедливое решение IBU. Сегодня исполком IBU огласит решение по российским биатлонистам, которые подозреваются в применении запрещенных препаратов.

– Ситуация шокирует. Это ущерб для всего биатлона, – цитирует Гандлера derstandard.at. – От этого негатива будет тяжело избавиться. Что касается возможности переноса соревнований, то не считаю это справедливым решением по отношению к организаторам. Ведь была проделана большая работа. Поэтому мы надеемся на справедливое решение.

Призывать к бойкоту соревнований может позволить себе только Мартен Фуркад. Для наших лыжников подобные утверждения недопустимы. Каждый должен заниматься своим делом.

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Прав ли Мартен Фуркад, предложивший бойкотировать соревнования, если IBU не накажет российских биатлонистов?
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