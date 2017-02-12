Мари Дорен-Абер: "Стрельба выбила меня из гонки"

Француженка Мари Дорен-Абер выразила разочарование шестым местом в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене. Она посетовала на плохую стрельбу.

– Я очень разочарована, – цитирует AFP Дорен-Абер. – Мне не удалось отыграться за спринт. Это ужасно. Других слов нет. Очень хорошо начала, ставила перед собой высокую цель, но стрельба полностью выбила меня из гонки. На этой трассе стрельба очень многое значит. Нет возможности отыграть как-то отставание, непросто отыгрывать его на лыжне. В конце мне было обидно, что не смогу побороться за первые места.