Мари Дорен-Абер: "Сил на последний круг не было"

Француженка Мари Дорен-Абер призналась, что не ожидала от себя высокого результата в масс-старте на чемпионате мира в Хохфильцене. Она на протяжении почти всей гонки держалась в группе лидеров, однако заняла седьмое место.

– Я не хочу говорить об этой гонке, – цитирует Ski Chrono Дорен-Абер. – Я просто была менее сильна, чем другие. Никакого разочарования нет, потому что даже при полной выкладке я ничего не могла получить. Мне было некомфортно работать, но я довольна, что поборолась на стрельбище. Понимала, что на последнем круге мне будет тяжело, потому что сил не оставалось. Но таков спорт.