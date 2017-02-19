17:19 | БИАТЛОН

Мари Дорен-Абер: "Сил на последний круг не было"

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Француженка Мари Дорен-Абер призналась, что не ожидала от себя высокого результата в масс-старте на чемпионате мира в Хохфильцене. Она на протяжении почти всей гонки держалась в группе лидеров, однако заняла седьмое место.

– Я не хочу говорить об этой гонке, – цитирует Ski Chrono Дорен-Абер. – Я просто была менее сильна, чем другие. Никакого разочарования нет, потому что даже при полной выкладке я ничего не могла получить. Мне было некомфортно работать, но я довольна, что поборолась на стрельбище. Понимала, что на последнем круге мне будет тяжело, потому что сил не оставалось. Но таков спорт.

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