Мари Дорен Абер: "От спринта я получила удовольствие, которого не было в эстафете"

Француженка Мари Дорен Абер осталась довольна своим выступлением в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене. Дорен Абер финишировала седьмой, в 42 секундах от победительницы гонки Габриэлы Коукаловой.

- Я получила удовольствие от гонки, чего не было вчера в эстафете, - цитирует nordicmag.info Дорен Абер. - Сегодня промахи сыграли большую роль. Мне не повезло закрыть все 10 мишеней. У меня хорошая позиция перед гонкой преследования, и это здорово. Я постараюсь востановиться и подготовиться к гонке.