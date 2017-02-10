20:25 10 февраля | БИАТЛОН

Мари Дорен Абер: "От спринта я получила удовольствие, которого не было в эстафете"

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Француженка Мари Дорен Абер осталась довольна своим выступлением в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене. Дорен Абер финишировала седьмой, в 42 секундах от победительницы гонки Габриэлы Коукаловой.

- Я получила удовольствие от гонки, чего не было вчера в эстафете, - цитирует nordicmag.info Дорен Абер. - Сегодня промахи сыграли большую роль. Мне не повезло закрыть все 10 мишеней. У меня хорошая позиция перед гонкой преследования, и это здорово. Я постараюсь востановиться и подготовиться к гонке.

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Григорич

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