Мари Дорен-Абер: "Нашей команде нужно быстрее стрелять"

Француженка Мари Дорен-Абер осталась довольна третьим местом своей сборной в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Она выступала на последнем этапе и не допустила ни одного промаха.

– Рада, что смогла-таки провести хорошую гонку на этом чемпионате мира, – цитирует AFP Дорен-Абер. – Вся команда довольна проделанной работой. Когда я стартовала на своем этапе, мысленно поблагодарила девочек, которые до меня провели хорошо свои этапы. Рада, что стали третьими, а не четвертыми, потому что борьба была плотной. Думаю, нам нужно быстрее стрелять. У конкурентов есть в этом преимущество.