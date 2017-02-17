19:45 | БИАТЛОН

Мари Дорен-Абер: "Нашей команде нужно быстрее стрелять"

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Француженка Мари Дорен-Абер осталась довольна третьим местом своей сборной в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Она выступала на последнем этапе и не допустила ни одного промаха.

– Рада, что смогла-таки провести хорошую гонку на этом чемпионате мира, – цитирует AFP Дорен-Абер. – Вся команда довольна проделанной работой. Когда я стартовала на своем этапе, мысленно поблагодарила девочек, которые до меня провели хорошо свои этапы. Рада, что стали третьими, а не четвертыми, потому что борьба была плотной. Думаю, нам нужно быстрее стрелять. У конкурентов есть в этом преимущество.

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Материалы REN-TV

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