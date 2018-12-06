Маргарита Васильева: "У меня самый быстрый разгон? Силы в конце закончились "

Биатлонистка женской сборной России Маргарита Васильева​ прокомментировала свой дебют в этапе Кубка мира в Поклюке в индивидуальной женской гонке на дистанции 15 километров. 27-летняя российская спортсменка стала 89-й по результатам состязания.

– Дебют в Кубке мира? Я спокойна, обычное соревнования, наверное, только болельщиков здесь побольше, – заявила Васильева в эфире канала "Матч ТВ". – Планировала начать спокойно и затим войти в гонку. Мне кажется, что я немного не готова, сил не хватило на финише. Самый быстрый разгон в сборной? Я спокойно начала, но силы в конце закончились.

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