Мама Дарьи Домрачевой - о рождении внучки: "Не знаю, какая у ребенка будет фамилия"

Лариса Домрачева, мама трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, еще не знает, как ее дочь с супругом Оле Эйнаром Бьорндаленом назовет родившуюся у них девочку. Она призналась, что устала от повышенного внимания прессы к рождению ребенка в семье прославленных биатлонистов.

– Все хотят знать имя девочки? Я тоже, – цитирует sport.tut.by Ларису Домрачеву. – Около месяца мы размышляли об имени для своего первого ребенка. Уже не помню точно, но, кажется, назвали его на двадцатый день после рождения. То есть нет проблемы в том, что пока неизвестно имя дочери Даши. Мне приходится об этом повторять каждый раз, когда мне звонят журналисты. На мой взгляд, это вопрос двух человек – родителей ребенка.

Какая будет фамилия у ребенка? Не знаю, потому что этот вопрос никому не задавала.

Миллионы детей появляются на свет, и не надо создавать ажиотаж вокруг рождения одного маленького ребеночка. Каждый день мне звонят десятки корреспондентов, и со всеми я общаюсь. Хотя, признаться, масса негативных впечатлений возникает именно из-за подачи информации в СМИ.