Малышко вернется в состав сборной на этапе Кубка мира в Нове-Место

Главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что в составе мужской команды на этап Кубка мира в Нове-Место отправятся Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко. Последний неудачно выступил в Эстерсунде и пропустил этап в Поклюке.



- Решили, что даем Дмитрию Малышко еще один шанс проявить себя, - приводит пресс-служба СБР слова Касперовича. - Мы не снимаем со счетов ни Петра Пащенко, ни Юрия Шопина – они сейчас будут участвовать в этапе Кубка IBU в Обертиллиахе. Там же будет стартовать Александр Логинов. Мы четко отслеживаем каждого спортсмена. Неплохо себя проявили Тимур Махамбетов, Семен Сучилов, Алексей Слепов – все спортсмены, которые участвуют в Кубке IBU, рассматриваются как кандидаты в сборную команду на следующие этапы. Логинов неплохо проявил себя на этапе Кубка России, показал неплохую скорость, проявил себя в стрелковой части. Сейчас дадим ему стартовать на этапе Кубка IBU, а потом будем смотреть, в каком состоянии он будет выступать на "Ижевской винтовке". Есть определенные планы, с этим спортсменом связанные, он готовится и также будет участвовать во всех отборах.