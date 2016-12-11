23:48 11 декабря | БИАТЛОН

Малышко вернется в состав сборной на этапе Кубка мира в Нове-Место

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Главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что в составе мужской команды на этап Кубка мира в Нове-Место отправятся Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко. Последний неудачно выступил в Эстерсунде и пропустил этап в Поклюке.

- Решили, что даем Дмитрию Малышко еще один шанс проявить себя, - приводит пресс-служба СБР слова Касперовича. - Мы не снимаем со счетов ни Петра Пащенко, ни Юрия Шопина – они сейчас будут участвовать в этапе Кубка IBU в Обертиллиахе. Там же будет стартовать Александр Логинов. Мы четко отслеживаем каждого спортсмена. Неплохо себя проявили Тимур Махамбетов, Семен Сучилов, Алексей Слепов – все спортсмены, которые участвуют в Кубке IBU, рассматриваются как кандидаты в сборную команду на следующие этапы. Логинов неплохо проявил себя на этапе Кубка России, показал неплохую скорость, проявил себя в стрелковой части. Сейчас дадим ему стартовать на этапе Кубка IBU, а потом будем смотреть, в каком состоянии он будет выступать на "Ижевской винтовке". Есть определенные планы, с этим спортсменом связанные, он готовится и также будет участвовать во всех отборах.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/main/2016/56561/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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onlywhitespartak

За какие такие заслуги ? Я вообще не понимаю почему его в сборной держат столько лет, никогда ничег не показывал ,видимо блат какой то

00:37

PallMall

Все проплачено, даже не таятся.

00:23

aastone

Catch тем более что неплохо себя проявили Махамбетов(7+25места), Сучилов(32+23), Слепов(последний этап микста), спрашивается - по какому такому спортивному принципу должен ехать в сборную Волков(2+2+2синглмикст)

00:22

Catch

Логично. В ИБУ у Волкова два призовых места, а в сборную едет Малышко.

00:05

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Материалы других СМИ