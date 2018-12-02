Малышко боится Шипулина. Слепову не нравится его указательный палец. Убойное интервью сборной России

Биатлонисты сборной России Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Евгения Павлова, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Алексей Слепов и Эдуард Латыпов в передаче "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" ответили на шуточные вопросы во флеш-интервью.

Каждый день я просыпаюсь с мыслью...

Васнецова: стать сильней.

Васильева: я не думала, что будут вопросы... Влюбиться!

Павлова: поесть!

Малышко: чтобы было все хорошо!

Спать голышом или в пижаме?

Малышко: голышом.

Латыпов: в пижаме.

Васнецова: в пижаме.

Васильева: в пижаме.

Елисеев: голышом.

Слепов: голышом.

Павлова: в пижаме.

Мое главное достижение за последний год - это...

Васнецова: я попала в сборную России.

Малышко: два сына.

Елисеев: я женился.

Слепов: стал депутатом.

Больше всего я боюсь...

Латыпов: ничего!

Васнецова: змей.

Васильева: собак.

Павлова: пауков.

Малышко: Шипулина.

Какая часть вашего тела вам не нравится?



Васнецова: (смеется) не скажу!

Павлова: нет, помолчим.

Васильева: ноги!

Малышко: ноги.

Слепов: указательный палец.

Латыпов: все нравится.

Открывая YouTube, я включаю...

Васнецова: мелодрамы.

Малышко: тест-драйв.

Елисеев: фильмы иногда.

Слепов: автомобильные сводки.

Павлова: не захожу в YouTube.

Первая мысль, когда вас обгоняют на трассе?



Васильева: убью!

Васнецова: вот гадина!

Елисеев: что, опять?

Латыпов: обгоню на следующм подъеме.

Что чувствуют лыжи, когда вы на них бежите?

Малышко: "почему на мне бегают такие плохие спортсмены?"

Елисеев: кайфуют!

Слепов: тяжесть в 67 килограммов..

Васнецова: ничего не чувствуют.

Когда я в душе, я люблю, чтобы...

Латыпов: было горячо.

Васнецова: чтобы было тихо.

Васильева: была музыка.

Слепов: чтобы душ сверху вниз лил.

Елисеев: ну и вопросы!

Больше всего я стесняюсь...

Васнецова: наверное, общения.

Латыпов: ммм... девушек!

Слепов: девчонок.

Опоздать на самолет в отпуск или штрафной круг в эстафете?

Малышко: опоздать на самолет.

Васнецова: штрафной круг.

Елисеев: на самолет в отпуск.

Павлова: опоздать на самолет.

В команде вас называют...

Васнецова: Лера.

Васильева: Рита.

Павлова: Женя.

Латыпов: синтол.

Елисеев: большой.

Слепов: депутат.

10 миллионов рублей или 10 миллионов подписчиков?

Павлова: рублей.

Васнецова: подписчиков

Малышко: рублей конечно.

Латыпов: подписчики.

Елисеев: без разницы.

Я кайфую от...

Латыпов: гонок.

Павлова: не знаю, от эстафет, наверное.

Васильева: от музыки.

Елисеев: по горной речке на байдарке.

Васнецова: от своей жизни.

В конце сезона в тотале вы...

Малышко: в пятерке.

Латыпов: в десятке.

Слепов: в пятнашке.

Васильева: в двадцатке.

Васнецова: не думаю об этом.

Елисеев: буду с очками, а там посмотрим.

Павлова: не знаю, не задумывалась.