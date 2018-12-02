Малышко боится Шипулина. Слепову не нравится его указательный палец. Убойное интервью сборной России

Биатлонисты сборной России Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Евгения Павлова, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Алексей Слепов и Эдуард Латыпов в передаче "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" ответили на шуточные вопросы во флеш-интервью.
Каждый день я просыпаюсь с мыслью...
Васнецова: стать сильней.
Васильева: я не думала, что будут вопросы... Влюбиться!
Павлова: поесть!
Малышко: чтобы было все хорошо!
Спать голышом или в пижаме?
Малышко: голышом.
Латыпов: в пижаме.
Васнецова: в пижаме.
Васильева: в пижаме.
Елисеев: голышом.
Слепов: голышом.
Павлова: в пижаме.
Мое главное достижение за последний год - это...
Васнецова: я попала в сборную России.
Малышко: два сына.
Елисеев: я женился.
Слепов: стал депутатом.
Больше всего я боюсь...
Латыпов: ничего!
Васнецова: змей.
Васильева: собак.
Павлова: пауков.
Малышко: Шипулина.
Какая часть вашего тела вам не нравится?
Васнецова: (смеется) не скажу!
Павлова: нет, помолчим.
Васильева: ноги!
Малышко: ноги.
Слепов: указательный палец.
Латыпов: все нравится.
Открывая YouTube, я включаю...
Васнецова: мелодрамы.
Малышко: тест-драйв.
Елисеев: фильмы иногда.
Слепов: автомобильные сводки.
Павлова: не захожу в YouTube.
Первая мысль, когда вас обгоняют на трассе?
Васильева: убью!
Васнецова: вот гадина!
Елисеев: что, опять?
Латыпов: обгоню на следующм подъеме.
Что чувствуют лыжи, когда вы на них бежите?
Малышко: "почему на мне бегают такие плохие спортсмены?"
Елисеев: кайфуют!
Слепов: тяжесть в 67 килограммов..
Васнецова: ничего не чувствуют.
Когда я в душе, я люблю, чтобы...
Латыпов: было горячо.
Васнецова: чтобы было тихо.
Васильева: была музыка.
Слепов: чтобы душ сверху вниз лил.
Елисеев: ну и вопросы!
Больше всего я стесняюсь...
Васнецова: наверное, общения.
Латыпов: ммм... девушек!
Слепов: девчонок.
Опоздать на самолет в отпуск или штрафной круг в эстафете?
Малышко: опоздать на самолет.
Васнецова: штрафной круг.
Елисеев: на самолет в отпуск.
Павлова: опоздать на самолет.
В команде вас называют...
Васнецова: Лера.
Васильева: Рита.
Павлова: Женя.
Латыпов: синтол.
Елисеев: большой.
Слепов: депутат.
10 миллионов рублей или 10 миллионов подписчиков?
Павлова: рублей.
Васнецова: подписчиков
Малышко: рублей конечно.
Латыпов: подписчики.
Елисеев: без разницы.
Я кайфую от...
Латыпов: гонок.
Павлова: не знаю, от эстафет, наверное.
Васильева: от музыки.
Елисеев: по горной речке на байдарке.
Васнецова: от своей жизни.
В конце сезона в тотале вы...
Малышко: в пятерке.
Латыпов: в десятке.
Слепов: в пятнашке.
Васильева: в двадцатке.
Васнецова: не думаю об этом.
Елисеев: буду с очками, а там посмотрим.
Павлова: не знаю, не задумывалась.