Максим Кугаевский: "В России очень сложная система отбора, она порой "выжимает" спортсменов"

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Максим Кугаевский подвел итоги контрольных стартов спортсменов из юниорской сборной России. Победы одержали Вячеслав Малеев и Анастасия Шевченко. По итогам стартов определится состав сборной России на первые этапы юниорского Кубка IBU.

– Отборы проводятся по системе, которую предложили наставники сборной России. Она была утверждена тренерским советом, – цитирует Кугаевского "Тюменская арена". - А Правление СБР наложило на неё резолюцию. Спринт мы уже провели. Теперь 17 ноября спортсменов ждут гонки с четырьмя огневыми рубежами. Условия проведения отборочных стартов в Тюмени идеальные. Ясная, хорошая погода, температура – минус два градуса. Трасса была "звенящая".



Это первая гонка для ребят на снегу после долгого перерыва. Её предсказывать всегда сложно. Но те, кто хорошо бежал летом, удачно вступили и здесь. Победитель первенства планеты по летнему биатлону 2018 года Вячеслав Малеев выиграл спринт. Другой тюменец – Андрей Вьюхин – показал отличный ход. Не справился, к сожалению, со стрельбой стоя, допустив три промаха, но занял второе место. Третьим стал Кирилл Бажин из Свердловской области. А четвертым – тоже уже зарекомендовавший себя на юниорском уровне москвич Карим Халили.

– Международный Союз биатлонистов поднял возрастную планку для юниоров ещё на год. Как вы к этому относитесь?

– Думаю, это хороший стимул для прогресса и более плавного перехода во взрослый спорт сильных молодых атлетов, как Игорь Малиновский, Василий Томшин, Вячеслав Малеев. Если у кого-то есть желание и возможности, можно выступать и "по мужикам". Но с тем же Малеевым мы проговорили этот вопрос. Решили, что не стоит форсировать подготовку. Сейчас в первой сборной России реально много сильных опытных биатлонистов – Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков и другие. Возможно, нет смысла для форсажа молодёжи. В России очень сложная система отбора. Она порой "выжимает" спортсменов, и самое главное – не потерять запал и задор, которые нужны на главных международных стартах.



