18:40 | БИАТЛОН

Максим Кугаевский: "Гараничев к январским этапам Кубка мира будет готовиться индивидуально"

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Тренер Евгения Гараничева Максим Кугаевский подтвердил, что спортсмен будет готовиться индивидуально к январским этапам Кубка мира. По его словам, индивидуальный план Гараничеву составлял Рикко Гросс.

– Это действительно так. Процесс восстановления Евгения после болезни затянулся. Биохимические показатели крови по-прежнему низкие, – цитирует "Тюменская арена" Кугаевского. – На этапе Кубка мира в чешском Нове-Место в пасьюте Гараничев пробежал очень хорошо, закрыл все мишени и отыграл тридцать позиций. Но, несмотря на это, совместно с тренером сборной России Рикко Гроссом принято решение, что Гараничев к январским этапам Кубка мира в Рупольдинге и Антерсельве будет готовиться индивидуально на среднегорье. Сейчас он уже уехал на сбор. Работать Евгений будет по планам Гросса. Важно, чтобы Гараничев восстановился к этапам Кубка планеты в Германии и Италии, а также в оптимальной форме подошел к чемпионату мира в австрийском Хохфильцене.

Дополнительная информация

http://www.asnta.ru/rus/news/30320

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