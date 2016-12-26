Максим Кугаевский: "Гараничев к январским этапам Кубка мира будет готовиться индивидуально"

Тренер Евгения Гараничева Максим Кугаевский подтвердил, что спортсмен будет готовиться индивидуально к январским этапам Кубка мира. По его словам, индивидуальный план Гараничеву составлял Рикко Гросс.

– Это действительно так. Процесс восстановления Евгения после болезни затянулся. Биохимические показатели крови по-прежнему низкие, – цитирует "Тюменская арена" Кугаевского. – На этапе Кубка мира в чешском Нове-Место в пасьюте Гараничев пробежал очень хорошо, закрыл все мишени и отыграл тридцать позиций. Но, несмотря на это, совместно с тренером сборной России Рикко Гроссом принято решение, что Гараничев к январским этапам Кубка мира в Рупольдинге и Антерсельве будет готовиться индивидуально на среднегорье. Сейчас он уже уехал на сбор. Работать Евгений будет по планам Гросса. Важно, чтобы Гараничев восстановился к этапам Кубка планеты в Германии и Италии, а также в оптимальной форме подошел к чемпионату мира в австрийском Хохфильцене.