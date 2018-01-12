Максим Цветков: "Зря доставал второй дополнительный патрон, надо было с первого добивать"

Биатлонист Максим Цветков после мужской эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметил, что расстроен своей стрельбой. Однако спортсмен считает, что здесь ему было легче выступать, чем в Оберхофе.

– Немного обидно, на лежке было тяжело стрелять, зря доставал второй дополнительный патрон, надо было с первого добивать, – сказал во флеш-интервью Цветков. – По самочувствию было легче, чем в Оберхофе, на подъемах не отставал, как в предыдущих гонках, шел рядом с ребятами, что было очень важно. В последние дни больше отдыхали, восстанавливались.

Рупольдинг. Мужская эстафета. LIVE!