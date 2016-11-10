Максим Цветков: "Я стремлюсь к стабильности"

Россиянин Максим Цветков в интервью "СЭ" отметил, что в этом сезоне он хочет выступать стабильнее. По его словам, во время гонки он иногда забывает об элементарных вещах.

– Год назад вы хотели личной победы. К чему стремитесь сейчас?

– Не буду оригинален: к тому, чтобы этих побед становилось больше. К стабильности. Первую половину сезона я в прошлом году сумел продержаться в топ-15, потом начался спад. Хотелось бы, чтобы такого спада больше не случалось.

– На этапе в Антхольце вы стали вторым в спринте, а на следующий день заняли в гонке преследования лишь одиннадцатое место. Для вас такие перепады в порядке вещей, или это был провал?

– Для той готовности, в которой я находился – однозначно провал. Если брать по статистике, стреляю я довольно неплохо. Но бывают моменты, когда я погружаюсь в гонку до такой степени, что забываю об элементарных вещах. О том, чтобы на рубеже следить за ветром, например. Вот и в том пасьюте: пока мы бежали круг, поменялся ветер. Но о том, что надо сделать поправку, я не вспомнил даже тогда, когда промахнулся на первом рубеже второй раз подряд. И только потом, когда пошел на четыре штрафных круга, осознал, что натворил. После чего я просто "отключил" голову. Шел в самом конце третьего десятка, но все-таки сумел выбраться