18:51 21 января | БИАТЛОН

Максим Цветков: "Все привыкли, что Шипулин завершает эстафету"

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Россиянин Максим Цветков отметил, что вчерашняя индивидуальная гонка на этапе Кубка мира в Антерсельве отняла у него много сил. Сегодня он в составе сборной выступил в эстафете. В гонке не принял участия победитель индивидуальной гонки Антон Шипулин, россияне в составе Цветкова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Антона Бабикова заняли третье место. 

– Гонка 20 января была тяжелой, - сказал Цветков после завершения своего этапа. - Первый круг, когда шли в толпе, я решил выйти вперед, чтобы не было никаких поломок. На втором было свободнее, я встал за спину ребятам и просто сработал чисто на рубеже. 

Все привыкли, что Шипулин завершает эстафету, теперь у нас есть другой Антон.

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Материалы REN-TV

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