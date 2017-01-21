Максим Цветков: "Все привыкли, что Шипулин завершает эстафету"

Россиянин Максим Цветков отметил, что вчерашняя индивидуальная гонка на этапе Кубка мира в Антерсельве отняла у него много сил. Сегодня он в составе сборной выступил в эстафете. В гонке не принял участия победитель индивидуальной гонки Антон Шипулин, россияне в составе Цветкова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Антона Бабикова заняли третье место.

– Гонка 20 января была тяжелой, - сказал Цветков после завершения своего этапа. - Первый круг, когда шли в толпе, я решил выйти вперед, чтобы не было никаких поломок. На втором было свободнее, я встал за спину ребятам и просто сработал чисто на рубеже.

Все привыкли, что Шипулин завершает эстафету, теперь у нас есть другой Антон.