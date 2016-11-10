Максим Цветков: "В прошлом году мы катались на гораздо более низком пульсе"

Россиянин Максим Цветков в интервью "СЭ" отметил, что тренировки с наставником Рикко Гроссом стали более интенсивные. По словам спортсмена, в прошлом году занятия проходили не на таком высоком пульсе.

– И как вам второй сезон с Рикко Гроссом?

– Мы стали делать несколько более интенсивную работу. Если, допустим, год назад шли в кросс-поход, то именно шли. Бежали разве что со спусков. Сейчас же когда тренер говорит "кросс-поход", все понимают, что речь идет о полноценном кроссе. То же самое касается велосипедных тренировок. В прошлом году мы катались на гораздо более низком пульсе. Видоизменилась и силовая нагрузка: мы стали больше работать над мышцами корпуса. По себе могу сказать, что год назад испытывал определенные проблемы на тяжелых трассах или просто когда уставал: мышцы переставали держать и я начинал как бы "проваливаться" на дистанции – ломалась техника. Сейчас мы много работаем над тем, чтобы подобных проблем избежать.