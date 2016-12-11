Максим Цветков: "У России молодая сборная, у нас все впереди"

Российский биатлонист Максим Цветков после эстафеты на втором этапе Кубка мира в Поклюке отметил, что успехи к национальной команде придут, главное – не зацикливаться на ошибках. Сборная России заняла второе место на эстефете, проиграв Франции 15,7 секунды.

– Я доволен, что удалось удержать первое место, особенно на последнем круге, удалось чисто отработать на рубеже, – цитирует сайт СБР Цветкова. – И я скорее счастлив, потому что наша команда очень молодая – у нас три спортсмена, которым по года 23-24 года. Я думаю, у нас все впереди. Для Матвея Елисеева, например, это была первая эстафета на Кубке мира. Я сам себя вспоминаю, когда бежал первую эстафету в Хохфильцене два года назад, у меня тоже были смешанные чувства – много переживаний, понимаешь, что ответственность не только за себя несешь, а за команду, и очень волнительно было. Возможно, это сказалось в гонке. Сейчас главное – не зацикливаться на этом, идти дальше.

Для меня это уже не первый сезон, я уже научен опытом на Кубке мира, особенно первыми этапами. Особенно прошлый год научил, что нужно брать гонку в свои руки и держать. В любой момент тебе могут случайно сломать палку или подрезать тебя, поэтому была задача – держать все под контролем, выходить на спусках вперед, поэтому работал именно так.

Что касается первого этапа – на остальных я не так много бегал, были несколько гонок, когда я бегал третий и четвертый этап, но, наверное, первый мне именно в контактной борьбе больше подходит.