Максим Цветков: "У меня процентный показатель стрельбы составляет больше 90"

Россиянин Максим Цветков в интервью "СЭ" отметил, что стал лучше стрелять. По его словам, его летний показатель составляет 90 процентов.

– Как обстоит дело со стрельбой сейчас?

– Надеюсь, что лучше. Во-первых, я поменял ложе. Соответственно несколько другим стало положение тела при изготовке – более удобным. Рикко показывал нам статистику всей нашей летней стрельбы, у меня процентный показатель и лежа, и стоя составляет больше 90. Это очень хороший уровень для подготовительного периода, тем более что в начале лета у меня в связи со сменой и подгонкой ложа имелись определенные проблемы.

– Как долго приходится работать, чтобы новые стрелковые навыки стали автоматическими?

– Зависит, наверное, от человека – насколько быстро он приспосабливается. Еще очень важно понимать, ради чего ты что-то меняешь и не грузить себя сомнениями. Чем больше сомневаешься в правильности своих действий, тем медленнее идет процесс. Я во всяком случае предпочитаю просто работать, нарабатывать новые навыки. Со старым ложе я поступал точно так же: хоть оно и было менее удобным, я об этом не думал. Просто нарабатывал навык и привыкал к ощущениям. И когда приспособился, сделал все отметки и больше их не менял.