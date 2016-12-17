Максим Цветков: "Своими выступлениями доволен, но хочется заезжать в десятку"

Биатлонист Максим Цветков после завершения гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место отметил, что после первого огневого рубежа сделал поправку. Россиянин не закрыл две мишени и занял 14-е место после 12-го в спринте.

- Стрельба? Не могу точно сказать, какие были ошибки, - заявил Цветков на флеш-интервью. - Нужно еще разговаривать с тренерским штабом. Но на втором круге сказали, что нужна поправка, после чего стрельба была на ноль. Трасса сегодня была для всех одинаковая. Почти везде был лед, очень опасные спуски. Я кое-как их проходил, несколько раз был на грани падения. В принципе, своими выступлениями доволен, но хочется заезжать в десятку.