Максим Цветков: "Стараюсь сохранять оптимизм, нужно доверять тренерам"

Российский биатлонист Максим Цветков после спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе подчеркнул, что продолжает сохранять оптимизм. Он также добавил, что нужно плотно разбирать гонки с тренерским коллективом.
Напомним, Цветков в спринте стал 44-м, допустив один промах на стрельбе стоя.
– Моя форма? Важно наше будущее, то, что будет после этих этапов. Надо думать, двигаться ли в том же направлении или что-то менять, – сказал во флеш-интервью Цветков. – Все равно надо плотно работать с тренерским коллективом.
Я стараюсь сохранять оптимизм. Нужно доверять тренерам. Мы идем к одной цели и решаем одни задачи.
Стрельба? Не скажу, что помешал ветер, он менялся по ходу гонки. Когда стрелял стоя, было затишье, но не справился.
defender_8
Вот слушаешь этот бред вроде бы взрослого парня, и ловишь себя на мысли - а сам Цветков верит в эту ахинею, которую он нам вешает?
18:45 5 января