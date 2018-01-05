Максим Цветков: "Стараюсь сохранять оптимизм, нужно доверять тренерам"

Российский биатлонист Максим Цветков после спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе подчеркнул, что продолжает сохранять оптимизм. Он также добавил, что нужно плотно разбирать гонки с тренерским коллективом.

Напомним, Цветков в спринте стал 44-м, допустив один промах на стрельбе стоя.

– Моя форма? Важно наше будущее, то, что будет после этих этапов. Надо думать, двигаться ли в том же направлении или что-то менять, – сказал во флеш-интервью Цветков. – Все равно надо плотно работать с тренерским коллективом.

Я стараюсь сохранять оптимизм. Нужно доверять тренерам. Мы идем к одной цели и решаем одни задачи.

Стрельба? Не скажу, что помешал ветер, он менялся по ходу гонки. Когда стрелял стоя, было затишье, но не справился.

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