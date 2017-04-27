Максим Цветков: "Слияние тренировочных групп должно пойти на пользу"

Чемпион мира-2017 в эстафете Максим Цветков положительно оценил слияние тренировочных групп Рикко Гросса и Андрея Падина в сборной России. К прошлому сезону два коллектива разных наставников тренировались отдельно, а сам вологодский биатлонист готовился под началом немца.

– К объединению групп Гросса и Падина отношусь положительно, потому что со всеми ребятами я хорошо знаком. Мы вместе выступали в юниорских и молодежной командах. Весь сезон проводим вместе, у нас хорошие отношения, поэтому решение СБР позитивное – я его поддерживаю. Мне кажется, летом это добавит дополнительной мотивации и азарта в тренировках. Все-таки когда команда готовится полным составом, особенно в конце подготовительного периода осенью, это должно пойти на пользу. В том плане, что ты соревнуешься не сам с собой, а с ребятами, которые также показывают хорошие результаты, и можно сравнить с ними свою форму, – сказал Цветков в интервью "Известиям".