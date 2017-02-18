17:37 | БИАТЛОН

Максим Цветков: "После спринта, конечно, волновался"

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Россиянин Максим Цветков остался доволен своим этапом эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене. Он отработал на втором этапе без промахов.

– На первом круге хорошо себя чувствовал, лыжи здорово работали, понимал, что нужно догонять, старался, – заявил во флеш-интервью Цветков. – Перед стрельбой уже шел помедленнее, чтобы подойти к рубежу спокойно.

После спринта, конечно, волновался. Там не все получилось. А тут отстрелялся и бежал изо всех сил. В конце не мог обойти Семенова. Был сложный выбор лыж. Не получалось на подъемах обогнать его. Лыжи во второй части этапа работали не очень хорошо.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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maxcds

У Бабкова тоже лыжи плохо работали. На спусках очень много проигрывал

18:54

Противник осень-весна

как так можно, лыжи у парней не едут!!! уволить сервисников

17:43

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