Максим Цветков: "После спринта, конечно, волновался"

Россиянин Максим Цветков остался доволен своим этапом эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене. Он отработал на втором этапе без промахов.

– На первом круге хорошо себя чувствовал, лыжи здорово работали, понимал, что нужно догонять, старался, – заявил во флеш-интервью Цветков. – Перед стрельбой уже шел помедленнее, чтобы подойти к рубежу спокойно.

После спринта, конечно, волновался. Там не все получилось. А тут отстрелялся и бежал изо всех сил. В конце не мог обойти Семенова. Был сложный выбор лыж. Не получалось на подъемах обогнать его. Лыжи во второй части этапа работали не очень хорошо.