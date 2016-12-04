Максим Цветков: "Понял, что нужно работать до конца, а не ждать, когда Фуркад вырвется вперед"

Россиянин Максим Цветков, ставший вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде, подчеркнул, что важную роль сегодня сыграла стрельба. Перед последним огневым рубежом он шел на третьем месте, но лидер Мартен Фуркад промазал дважды, а Цветков и его соотечественник Антон Бабиков были точны. В результате последний одержал первую победу на Кубке мира.

- Когда мы прошли первый круг, я видел много соперников и сразу понял, что решать сегодня будет стрельба, и старался сработать на ноль на рубеже, - сказал Цветков на пресс-конференции.

- Позади вас был Мартен Фуркад, вы чувствовали волнение?

- Мне было тяжело. Если бы он вышел вперед, я бы постарался за него зацепиться. Но между нами было небольшое расстояние, и я понял, что нужно работать до конца, а не ждать, когда он вперед вырвется.

Бабиков и Цветков обошли Фуркада! Как это было