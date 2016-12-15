Максим Цветков: "Перед пристрелкой на винтовке сломался боек"

Российский биатлонист Максим Цветков после финиша в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) отметил, что дистанция далась ему непросто. По словам спортсмена, перед пристрелкой на его винтовке сломался боек, который пришлось экстренно менять.

- Сегодня тяжеловато бежалось, но получилось хорошо отработать на огневом рубеже, - сказал Цветков в ходе флеш-интервью после финиша. - Перед пристрелкой на винтовке сломался боек, пришлось экстренно менять. Это немного выбило из колеи, но хорошо, что отстрелял на ноль.

Сегодня комфортная трасса, правда, на спусках немного затекали ноги. Приходилось очень аккуратно проходить некоторые участки трассы.