Максим Цветков: "Особых ожиданий от летнего чемпионата России не было"

Представитель Москвы Максим Цветков остался недоволен своим выступлением в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону. Сборная Москвы заняла второе место в гонке, уступив ХМАО.

- Не скажу, что доволен своим этапом, - цитирует Цветкова официальный сайт СБР. - Со стойкой очень тяжело справлялся. Зацепился за ребятами – Антоном и Евгением – и пришел немного не в своем темпе. Было мне тяжеловато стрелять стоя. Но ребята из команды молодцы, они справились.

В целом никаких особых ожиданий от этого чемпионата у меня не было. Я долго болел, две недели не проводил быстрых тренировок. Не представлял, какая будет форма у меня на этом чемпионате, какие результаты. Я понимал, что все не очень удачно. Например, вчера в спринте надо было рассчитывать только на стрельбу, что и получилось. Я очень доволен, что ноль вчера стрельнул. Это главная задача была – хорошо отстрелять на этом чемпионате.