Максим Цветков: "Не верю, что Саратовский мог бить детей и нарушать антидопинговые правила"

Биатлонист сборной России Максим Цветков встал на защиту тренера Александра Саратовского. Накануне в СМИ появились обвинения в адрес Саратовского.
Его обвиняют в том, что он ставил своим спортсменам запрещенные в спорте капельницы.
"Сегодня я прочитал новости о скандале, связанном с ним, я не могу поверить в это. Я знаю его уже 8 лет, два года провёл в одной команде, и он был одним из тех, кто научил меня стрелять. Я знаю его как хорошего специалиста и человека, который готов помочь в любой ситуации. Из тех ребят, с которыми он работал, 6 человек выступали и выступают в национальных командах, и каждый из них, я уверен, скажет то же самое. Я не верю в то, что он мог бить детей на тренировках, и насильно принуждал к нарушению антидопинговых правил, это просто не укладывается в моей голове. В годы совместной работы я не слышал, чтобы он хоть раз разговаривал на повышенных тонах со спортсменами. Я уверен в этом человеке.
В последнее время биатлон становится видом спорта, в котором, похоже, пытаются решить свои личные вопросы и неприязнь в ущерб развитию этого спорта. Это очень печально", - написал Цветков в Инстаграме.
На дворе лето 2010 года, Сборная Москвы по биатлону. Тогда с нами работал Александр Валерьевич Саратовский, он был нашим тренером по стрельбе. Сегодня я прочитал новости о скандале , связанном с ним, я не могу поверить в это. Я знаю его уже 8 лет, два года провёл в одной команде, и он был одним из тех, кто научил меня стрелять. Я знаю его как хорошего специалиста и человека, который готов помочь в любой ситуации. Из тех ребят, с которыми он работал, 6 человек выступали и выступают в национальных командах, и каждый из них, я уверен, скажет то же самое. Я не верю в то, что он мог бить детей на тренировках, и насильно принуждал к нарушению антидопинговый правил, это просто не укладывается в моей голове. В годы совместной работы я не слышал, чтобы он хоть раз разговаривал на повышенных тонах со спортсменами. Я уверен в этом человеке. В последнее время биатлон становится видом спорта, в котором, похоже, пытаются решить свои личные вопросы и неприязнь в ущерб развитию этого спорта. Это очень печально( P.S. Почему я говорю об этом? Вы знаете, я всегда стараюсь быть открытым с вами, говорить не только о том, что показывают по ТВ, и пишут в прессе. Для этого я отвечаю на ваши вопросы в ВК и веду канал на Ютубе. И сейчас меня побуждает к написанию этот мотив!