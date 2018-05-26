Максим Цветков: "Не верю, что Саратовский мог бить детей и нарушать антидопинговые правила"

Биатлонист сборной России Максим Цветков встал на защиту тренера Александра Саратовского. Накануне в СМИ появились обвинения в адрес Саратовского.

Его обвиняют в том, что он ставил своим спортсменам запрещенные в спорте капельницы.

"Сегодня я прочитал новости о скандале, связанном с ним, я не могу поверить в это. Я знаю его уже 8 лет, два года провёл в одной команде, и он был одним из тех, кто научил меня стрелять. Я знаю его как хорошего специалиста и человека, который готов помочь в любой ситуации. Из тех ребят, с которыми он работал, 6 человек выступали и выступают в национальных командах, и каждый из них, я уверен, скажет то же самое. Я не верю в то, что он мог бить детей на тренировках, и насильно принуждал к нарушению антидопинговых правил, это просто не укладывается в моей голове. В годы совместной работы я не слышал, чтобы он хоть раз разговаривал на повышенных тонах со спортсменами. Я уверен в этом человеке.

В последнее время биатлон становится видом спорта, в котором, похоже, пытаются решить свои личные вопросы и неприязнь в ущерб развитию этого спорта. Это очень печально", - написал Цветков в Инстаграме.