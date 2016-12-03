Биатлонист сборной России Максим Цветков, комментируя свое десятое место в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде, отметил: он чувствовал себя хорошо, и у него получилась стрельба.

– Мог сегодня пробежать лучше при определенных условиях, – приводит официальный сайт СБР слова Цветкова. – Я чувствовал себя хорошо, и стрельба получилась. Сегодня было значительно лучше состояние, чем в индивидуальной гонке. Надо бороться в пасьюте, отставание на старте будет рабочее. Все повороты и спуски на трассе были в достаточно хорошем состоянии.