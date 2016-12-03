18:28 | БИАТЛОН

Максим Цветков:
"Мог пробежать спринт лучше"

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Биатлонист сборной России Максим Цветков, комментируя свое десятое место в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде, отметил: он чувствовал себя хорошо, и у него получилась стрельба.

– Мог сегодня пробежать лучше при определенных условиях, – приводит официальный сайт СБР слова Цветкова. – Я чувствовал себя хорошо, и стрельба получилась. Сегодня было значительно лучше состояние, чем в индивидуальной гонке. Надо бороться в пасьюте, отставание на старте будет рабочее. Все повороты и спуски на трассе были в достаточно хорошем состоянии.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2016/56459/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Lars Berger

"Надо бороться в пасьюте". Зачем, Максим?

19:27

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