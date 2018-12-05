Максим Цветков: "Карьера на этом не закончилась"

Чемпион мира по биатлону Максим Цветков надеется вернуться в основную сборную. Он примет участие в первом этапе Кубка России, после чего проведет сбор в Австрии.

– Мне очень помогает моя семья. Они меня поддержат в любой ситуации, – цитирует "ЮграМегаСпорт" Цветкова. – Я знаю, что мне никогда не скажут: "Блин, Максим, как так?!", а наоборот всегда помогут пережить трудности. И я понимаю, что у меня есть эта поддержка. В них я уверен.

Хорошо, что и регион адекватно воспринял сложившуюся ситуацию. Сейчас мне помогают с организацией сбора в Австрии, где я планирую тренироваться с Антоном Шипулиным. Паниковать не вижу смысла. Карьера на этом не закончилась. Да, надо потрудиться. Я просто знаю, что мне нужно вернуться в форму, которая у меня уже была, и будет все как прежде. Да, нужно где-то перебороть себя, поработать. Никакой трагедии не случилось.

После Ханты-Мансийска сразу отправлюсь в Австрию, тренироваться с Антоном Шипулиным. Я намеренно пропускаю второй этап Кубка России, чтобы более планомерно подготовиться к чемпионату России. Старт в Ханты-Мансийске тем и важен для меня, что здесь я могу проехаться, посмотреть и по результатам скорректировать свою подготовку в последующие две недели перед чемпионатом России.

Конечно, я очень надеюсь выиграть здесь, в Ханты-Мансийске все, что только можно, и привезти три минуты. (смеется) Но я понимаю, что это маловероятно, при моей сегодняшней форме. Все-таки я немного ушел в базовую подготовку и не разгонялся к этим стартам. Нужно адекватно оценивать результат, который я здесь покажу. А так, конечно, цель – хорошо подготовиться к чемпионату России, выступить там и вернуться как минимум на Кубок IBU. Насчет Кубка мира не знаю, посмотрим.