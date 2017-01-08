15:57 | БИАТЛОН

Максим Цветков: "Идти за Фуркадом в его темпе тяжеловато"

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Биатлонист Максим Цветков после завершения масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе отметил, что сегодня ему было тяжелее, чем в предыдущих гонках. Россиянин занял 11-е место на финише, отстав от Симона Шемпа на 1 минуту и 1 секунду.

- Сегодня бежалось потяжелее, - приводит пресс-служба СБР слова Цветкова. - Самочувствие было неидеальное. Скольжение тоже – будем над этим работать. Поэтому тот отрезок идти за Мартеном Фуркадом в его темпе было тяжеловато. Волнения насчет того, что гонку могут отменить, не было. Туман перед гонкой стал значительно меньше, на пристрелке было хуже.

А в принципе по этапу – и в спринте, и в пасьюте самочувствие было хорошее. Отрабатывал на трассе хорошо. Были проблемы со стрельбой: сегодня на рубеже зашел на два штрафных круга – это слишком много.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2017/56768/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Lars Berger

Нормально, Максим.

16:37

ГНС

Максим, спасибо за эту и все другие гонки. Не переживай, за Лэнсом Армстронгом так же всм было тяжело. История все раставит по своим местам.

16:35

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