Максим Цветков: "Фуркад подходил и спрашивал, правильно ли мы поняли его слова"

Биатлонист Максим Цветков отметил, что он не обращает внимания на разговоры о том, что у Тюмени могут отобрать этап Кубка мира. Такие сообщения появились после того, как ВАДА передало в IBU список из 31 спортсмена, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил. Эту информацию Международный союз биатлонистов рассмотрит 22 декабря.

После сообщений о россиянах лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад выступил с обращением, в котором призвал к бойкоту соревнований, если IBU не накажет провинившихся. Позже француз опроверг свои слова, сославшись на то, что его неверно поняли представители СМИ. По словам Цветкова, Фуркад лично говорил об этом с российскими биатлонистами.

– Во время гонок старался не обращать на это внимания, - приводит "Матч ТВ" слова Цветкова. - Но журналисты любят такие темы. Читаешь ленту – и все равно на натыкаешься на интервью, которые, как оказывается, еще и переведены не совсем точно. Сейчас постараюсь посмотреть материалы, но не перепечатки какие-то, а оригиналы, чтобы понимать, о чем действительно идет речь.

– Антон Шипулин рассказывал, что активно обсуждал эту тему с Мартеном Фуркадом, а вам кто-нибудь писал?

– Нет, никто не писал. И на наших отношениях с иностранцами ситуация с допингом никак не отразилась. С тем же Эриком Лессером мы как общались хорошо, так и продолжаем общаться. Понятно, сначала было неприятно, когда Мартен и Йоханнес высказались. Но потом выяснилось, что в прессе появились не их слова, а, скорее, вольная интерпретация. Мартен потом подходил к нам и спрашивал: "Все нормально? Вы правильно меня поняли?". Ему, видимо, передали, как его слова перевели. Ему важно было, чтобы мы понимали, как он реагирует на ситуацию, а не то, как это преподносят.

– Если бы у вас была возможность обратиться к рабочей группе IBU, что бы вы сказали?

– Я бы напомнил, что мы не провалили ни одного допинг-теста. Мы регулярно проходим допинг-контроль, причем делаем это в основном на сборах или соревнованиях в Европе. После каждой гонки, если попадаем в призы, тоже. Ни одной положительной пробы не было. Какие еще могут быть вопросы?