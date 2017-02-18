17:51 | БИАТЛОН

Максим Цветков: "Еще до чемпионата мира мне сказали, что я точно побегу эстафету"

0
0
0
0

Россиянин Максим Цветков после эстафеты на чемпионате мира остался доволен своим выступлением. По его словам, ему было непросто после неудачной спринтерской гонки, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Отработал свой этап хорошо, – признал Цветков. – Уверенно прошел первый круг, быстро догнал группу впереди меня. После этого оставалось чисто отработать стрельбу, а дальше – терпеть. Все получилось.

– Как психологически чувствовали себя после неудачного спринта?

– Было непросто. Особенно на первом рубеже. Даже немного сдерживал себя, так хотел отработать чисто. Но самочувствие по сравнению со спринтом было совсем другое.

– А что все-таки в нем случилось?

– Наверное, немного промахнулись с днем спуска с гор.

– Не боялись, что после этого останетесь без эстафеты?

– Нет, еще до чемпионата мира мне сказали, что я точно попадаю в эстафетную четверку. Только по этапам было не все понятно. А что касается спринта – хочу извиниться перед всеми болельщиками за свое выступление в нем.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4035312

0
0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ