Максим Цветков: "Еще до чемпионата мира мне сказали, что я точно побегу эстафету"

Россиянин Максим Цветков после эстафеты на чемпионате мира остался доволен своим выступлением. По его словам, ему было непросто после неудачной спринтерской гонки, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Отработал свой этап хорошо, – признал Цветков. – Уверенно прошел первый круг, быстро догнал группу впереди меня. После этого оставалось чисто отработать стрельбу, а дальше – терпеть. Все получилось.

– Как психологически чувствовали себя после неудачного спринта?

– Было непросто. Особенно на первом рубеже. Даже немного сдерживал себя, так хотел отработать чисто. Но самочувствие по сравнению со спринтом было совсем другое.

– А что все-таки в нем случилось?

– Наверное, немного промахнулись с днем спуска с гор.

– Не боялись, что после этого останетесь без эстафеты?

– Нет, еще до чемпионата мира мне сказали, что я точно попадаю в эстафетную четверку. Только по этапам было не все понятно. А что касается спринта – хочу извиниться перед всеми болельщиками за свое выступление в нем.