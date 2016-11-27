Максим Цветков: "Доволен тем, как получилось сработать"

Россиянин Максим Цветков остался доволен своей работой в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Сборная России заняла в гонке четвертое место.

– Можно сказать, что я доволен тем, как получилось сработать. Неплохо получилось отработать на стрельбе, – цитирует официальный сайт СБР Цветкова. – Единственное, чем недоволен – самочувствие было лучше, мог лучше отработать на трассе, но я не могу винить качество трассы. Для всех условия одинаковые, я это прекрасно понимаю.

Самочувствие на финише было очень хорошее, я чувствовал, что могу больше, но просто трасса не позволяет сделать хороший толчок, как я привык это делать на трассе, где нет проскальзывания лыж. А здесь бежишь как по льду и как будто по инерции едешь. Это сыграло злую шутку. Но в принципе я доволен, самочувствие хорошее.

Возможно, надо было покороче толкаться. Мне кажется, поэтому все ровно прошли, не было больших отыгрышей – все шли больше накатом. А когда появляется разница в темпе, то она возникает за счет силы – одни уже не могут толкаться, а ты продолжаешь. А здесь такого нет, все примерно одинаково прошли.