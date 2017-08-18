Максим Цветков: "Было бы легче, если бы нам задавали меньше вопросов про Олимпиаду-2018"

Российский биатлонист Максим Цветков отметил, что подготовка к новому сезону идет без сбоев. Он также добавил, что было бы легче, если бы спортсменам задавали меньше вопросов про Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.

– Тренировки проходят хорошо. В это межсезонье у нас и предыдущие сборы состоялись абсолютно без сбоев, – цитирует "Тюменская арена" Цветкова. – Очень важно, что в тренировочном плане все идет гладко.

Честно говоря, было бы легче, если бы нам поменьше задавали вопросов про Олимпиаду. Вокруг большой ажиотаж, тема Игр постоянно поднимается, что создает дополнительное напряжение. Для нас же главное сейчас – просто тренироваться и не отвлекаться на лишние размышления.