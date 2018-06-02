Максим Чудов: "Если по юниорам кто-то здорово выступил в прошлом году, а в этом его не включили в состав – это неправильно"

Трехкратный чемпион мира российский биатлонист Максим Чудов прокомментировал "СЭ" составы мужской и женской сборной России для подготовки к сезону-2018/19.

- Состав сборной должно утверждать руководство СБР. Как они выбирали состав, от чего отталкивались – для меня это большой вопрос, - сказал Чудов. – Мне неизвестно, как проходил выбор. Я не говорю о конкретных кандидатурах, я просто не знаю этого – отошел немного от спорта в последнее время. Единственное – хотелось бы видеть формирование команды по спортивному принципу. К примеру, если бы я был тренером, я бы брал в сборную только исходя из результатов биатлонистов. Если по юниорам кто-то здорово выступил в прошлом году, а в этом его не включили в состав – это, на мой взгляд, неправильно. Как оно сейчас происходит, для меня никто не доводит. (Игорь НОВИКОВ)

С полным составом сборной России вы можете ознакомиться здесь.

Шипулин и хакеры. "Странный" состав сборной России