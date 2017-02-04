Махамбетов - третий в гонке преследования на этапе Кубка IBU, Волков - четвертый

Россиянин Тимур Махамбетов занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Брезно-Осрбли. Победу одержал норвежец Кристоффер Скьелвик, а вторым стал его соотечественник Тарьей Бе. Четвертым финишировал еще один представитель России Алексей Волков.

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

Мужчины

Гонка преследования

12,5 км

1. Скьелвик (Норвегия) - 31.24,2 (0 шт.кругов)

2. Т. Бе (Норвегия) - отставание 14,5 (2)

3. МАХАМБЕТОВ (Россия) - 14,6 (1)

4. ВОЛКОВ (Россия) - 40,7 (1)

5. Йессбакк (Норвегия) - 1.19,4 (2)

6. М. Казар (Словакия) - 1.23,6 (1)...

10. МАЛЫШКО (Россия) - 2.03,3 (6)...

17. ШОПИН (Россия) - 2.35,3 (4)...

21. СЛЕПОВ (Россия) - 2.56,8 (5)