Махамбетов - третий в гонке преследования на этапе Кубка IBU, Волков - четвертый

Россиянин Тимур Махамбетов занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Брезно-Осрбли. Победу одержал норвежец Кристоффер Скьелвик, а вторым стал его соотечественник Тарьей Бе. Четвертым финишировал еще один представитель России Алексей Волков.
Брезно-Осрбли (Словакия)
Кубок IBU
Мужчины
Гонка преследования
12,5 км
1. Скьелвик (Норвегия) - 31.24,2 (0 шт.кругов)
2. Т. Бе (Норвегия) - отставание 14,5 (2)
3. МАХАМБЕТОВ (Россия) - 14,6 (1)
4. ВОЛКОВ (Россия) - 40,7 (1)
5. Йессбакк (Норвегия) - 1.19,4 (2)
6. М. Казар (Словакия) - 1.23,6 (1)...
10. МАЛЫШКО (Россия) - 2.03,3 (6)...
17. ШОПИН (Россия) - 2.35,3 (4)...
21. СЛЕПОВ (Россия) - 2.56,8 (5)
Григорич
Это наши места. А то 1 и 3 (Волков и Малышко в спринте).
23:28 4 февраля
кузя23
Я так понимаю, что старший Бё к ЧМ подлечился?
19:00 4 февраля
capitan76
А Махамбетов ногами Бе всего 150м + 3сек. проиграл. Если Бе в нормальном состоянии, то это не плохо.
17:02 4 февраля
Solace.
sarkis1957 Да с ним вопросов нет. Просто нет 8ого, кто бы был его сильней. Слепов и Шопин явно не лучше.
16:33 4 февраля
Solace.
Малышко в ударе, аж 6 промахов.
16:33 4 февраля
sarkis1957
Неужели и после этого по Малышко ещё есть вопросы?! Или ТШ все ещё под гипнозом?
16:00 4 февраля