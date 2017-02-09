Магдалена Нойнер: "Россия делает биатлон менее привлекательным"

Олимпийская чемпионка Магдалена Нойнер отметила, что ее беспокоит информация о применении допинга российскими спортсменами, которую ранее в своем докладе озвучил независимый эксперт Ричард Макларен. По словам биатлонистки, массовое нарушение антидопинговых правил может пагубно повлиять на развитие спорта.

- Меня пугает информация, о которой стало известно, - приводит Focus слова Нойнер. - Но пока никого не дисквалифицировали, нужно быть осторожными с подозрениями. Конечно, это плохая ситуация для спорта. Раньше из-за массового употребления допинга был разрушен велоспорт. Россия сейчас делает биатлон менее привлекательным.

На мой взгляд, 98 процентов спортсменов выступают чистыми. Немногие используют грязные приемы. Позиция немецкой сборной? Внутри команды этот вопрос обсуждается. Но каждый фокусируется на главном - удачном выступлении на чемпионате мира. Все эти разговоры отнимают много сил, и сейчас не самое подходящее время. Об этом нужно говорить после сезона.