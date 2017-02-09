Магдалена Нойнер: "Россия делает биатлон менее привлекательным"

Олимпийская чемпионка Магдалена Нойнер отметила, что ее беспокоит информация о применении допинга российскими спортсменами, которую ранее в своем докладе озвучил независимый эксперт Ричард Макларен. По словам биатлонистки, массовое нарушение антидопинговых правил может пагубно повлиять на развитие спорта.
- Меня пугает информация, о которой стало известно, - приводит Focus слова Нойнер. - Но пока никого не дисквалифицировали, нужно быть осторожными с подозрениями. Конечно, это плохая ситуация для спорта. Раньше из-за массового употребления допинга был разрушен велоспорт. Россия сейчас делает биатлон менее привлекательным.
На мой взгляд, 98 процентов спортсменов выступают чистыми. Немногие используют грязные приемы. Позиция немецкой сборной? Внутри команды этот вопрос обсуждается. Но каждый фокусируется на главном - удачном выступлении на чемпионате мира. Все эти разговоры отнимают много сил, и сейчас не самое подходящее время. Об этом нужно говорить после сезона.
бушлат из ватника
КГИ Магдалена закончила с большим спортом сразу же, как было объявлено о введении обязательных биологических паспортов спортсменов. После этих паспортов, кстати, резко сдулись результаты всей сборной Германии. К примеру в Сочи женская команда не выиграла ни одной медали. ------------------ лучше не выигрывать ничего,чем таким образом,каким выиграли олимпиаду в сочи,за которую просто стыдно украли миллиарды долларов и подменяли мочу втихаря.
21:25 9 февраля
бушлат из ватника
nailsh78 весь немецкий спорт в 80-х был на допинге.. - вот кому кому - но не немцам ротик открывать -------------------------------------- не немецкий,а восточно -немецкий,страны-вассала советского союза. искажать факты некрасиво
21:21 9 февраля
nailsh78
весь немецкий спорт в 80-х был на допинге.. - вот кому кому - но не немцам ротик открывать
19:25 9 февраля
совва
сама ушла из биатлона на самом пике, как паспорта ввели, для отслеживания допингеров... наших жрущих допинг тоже не оправдываю.
19:19 9 февраля
Бен Ричардс
Каждый имеет право иметь своё мнение, тем более великая Лена Нойнер. Кстати всем, кто тут начал тут поливать ее грязью рекомендую ещё раз прочитать ее высказывания: она очень осторожно высказалась по поводу наших баиатлонистов, а ее фразу выдернули из контекста и вставили в заголовок.
19:19 9 февраля
vit 72
Новая цель для ватанов патриотов.))) Лена, держись.
19:14 9 февраля
бушлат из ватника
cska+зачем запрещать то,что легально разрешено.что мешает нашим,использовать те же-легальные методы,а не долбиться по углам анаболиками с мельдонием,а затем совать липовые анализы через дырки в стене. кроме ,конечно,устаревших аналогов этих разрешенных препаратов и врожденной тяги здешних чинуш от спорта любого ранга к мошенничеству?
18:57 9 февраля
бушлат из ватника
cska+если медицинские исключения выдаются на законных основаниях,зачем исключать, что мешает нашим поступать так же,а не долбить дырки в стенах с ведома властей втихаря, кроме ,естественно,устаревших аналогов медицины замешанной на анаболических стероидах и вечной тяги к мошенничеству?
18:46 9 февраля
КГИ
Магдалена закончила с большим спортом сразу же, как было объявлено о введении обязательных биологических паспортов спортсменов. После этих паспортов, кстати, резко сдулись результаты всей сборной Германии. К примеру в Сочи женская команда не выиграла ни одной медали.
18:35 9 февраля
nailsh78
что спортсмены что пресса - сплошной фашизм
18:33 9 февраля
maxcds
И это говорит допингерша прикрываемая до поры до времени? как только запахло жареным - свинтила. тьфу и растереть. давай до свидания.
18:22 9 февраля
andyk82
бушлат из ватника и все знают,что у нас допинг является госпрограммой --------------------------------- У вАС -это где?
18:16 9 февраля
cska+
бушлат из ватника ------- комментаторы здесь пишут о честном спорте - попался -> отвечай по правилам, независимо из какой страны спортсмен. И ещё нужно запретить эти терапевтические исключения, где больной человек обыгрывает с помощью допинга здорового.
18:12 9 февраля
RoyalHunter
ВеликийПашаБуре//несколько лет назад велоспорт действительно был почти развален, благодаря деятелям из вады. потом до боссов велоспорта наконец дошло куда это может привести и теперь они дружат с вадой постольку-поскольку, изредка ловят на допинге какого-нибудь ноунейма, дескать, работа ведется, но близко к корыту не подпускают.. и правильно делают
18:10 9 февраля
werder63
Старуха доболтается! Вон КоуКАЛова обкаКАЛась в эстафете за свои слова! так и с немцами будет!
18:07 9 февраля
gayduk
Вот ЧМО немецкое! Все-таки немцы тупые.
18:07 9 февраля
ВеликийПашаБуре
Допинг разрушил велоспорт??......этого вида больше нет?? тур де франс, вуэльта, джиро больше не проводятся???...я чего то пропустил?....
18:06 9 февраля
бушлат из ватника
судя,даже по комментариям местных квасных,ситуация с допингом в россии,не изменится никогда,ведь все почвенники двумя руками за его применение, но только нашими,ибо все остальные подонки и против россии, и все знают,что у нас допинг является госпрограммой для добывания несчастных медалек на ои и чм,ибо без допинга наши устаревшие лет 30 назад технологии, тренеры застрявшие в советских временах и распил во всех федерациях,не позволят выиграть ничего разве только случайно.лена права,наши сделали биатлон отвратительным,и не только его
17:43 9 февраля
RoyalHunter
уж чья б корова мычала, а колобуля бы помолчала
17:31 9 февраля
Человек из Кемерово
Вот дура!Пусть лучше скажет,что она думает о других спортиках,пойманных на допинге!Фашистюга недобитая!
17:15 9 февраля
КВ3641
интересно было бы послушать, что скажет (или сказала уже) эта мадам, если спросить ее про сестренку родненькую, пойманную на допинге. если мне память не изменяет, эта магдаленка сразу же тогда слилась из спорта в зените славы и в расцвете карьеры... теперь будет тут рассуждать о "чистоте нации", коза блин. жаль, что гейроповцы своих "звезд" на букву "п" ни за что не согласятся повторно прогнать через экспертизу их проб. борцы со злом, черти
17:07 9 февраля
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ну дак если пока никого не дисквалифицировали, то к чему такие громкие заявления? авансом?
16:59 9 февраля
Пушкарь в теме
А ты чего жрала,чучело?Вовремя свалила,дойче швайн!
16:43 9 февраля
Bache Gabrielsen
Все-таки высказалась, курица.
16:38 9 февраля
muzsolini
Закончить карьеру в 25 лет, являясь лидером мирового биатлона?! Это или безумие, или рыло по уши в таком пуху, какого даже испугались обнародовать. Молчи Лена, умнее будешь казаться.
16:32 9 февраля
механик39
Молодец Магдалена .
16:30 9 февраля
199
Да ты сама бегала под допингом, а как поняла, что новые методики смогут его обнаружить у тебя, быстренько свалила, в 24 года. А вот интересно перепроверить твои пробы сейчас, что покажут.
16:27 9 февраля
redgy
Вас бы всех перепроверить по методикам родченкова). с 4мя промахами помнится приходила лена первой.. подозрительно)
16:24 9 февраля