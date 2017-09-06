Магдалена Нойнер: "Не думаю, что Дальмайер обязательно завершит карьеру после Олимпиады-2018"

Двукратная олимпийская чемпионка немка Магдалена Нойнер отметила, что не считает, что ее соотечественница Лаура Дальмайер завершит карьеру после Олимпийских игр 2018 года. Она также выразила уверенность, что победительница прошлогоднего Кубка мира добьется успехов не только в этом сезоне, но и в следующих.

– Предполагаю, что у Дальмайер много интересов в жизни, и биатлон для нее – не самое главное. Однако это не означает, что она обязательно завершит карьеру после Олимпиады, – приводит TZ слова Нойнер. – Думаю, она добьется успеха не только в этом сезоне, но и в следующих.