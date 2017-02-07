Магдалена Нойнер: "Надо отстранять те страны, где систематически нарушаются допинговые правила"

Двукратная олимпийская чемпионка Магдалена Нойнер считает, что нужно отстранять от участия в соревнованиях страны, где систематически проявляется допинговая проблема. Она добавила, что поддерживает Мартена Фуркада, который готов бойкотировать соревнования в случае неудовлетворительных решений IBU по допинговому вопросу.
– Я согласна с теми, кто говорит об отстранении наций от соревнований, если в этой стране систематически нарушаются допинговые правила, – приводит Stuttgarter Zeitung слова Нойнер. – Это правильный путь, иначе ничего не изменится. А для 98 процентов чистых спортсменов это будет трагедией, так как они соревнуются чисто. Что касается готовности Фуркада при определенных обстоятельствах бойкотировать старты, то это хорошо, что еще остался такой человек, который может ударить кулаком по столу.
Andre_Saratov
mobile_actor. 00:11 В Германии почти все биатлонисты полицейские и таможенники) Динамовцы короче)
07:25
D102D
После слов Колобули у нас точно отнимут ЧМ - против лома нет приёма.
05:48
sp2012
Чья бы корова мычала,а немецкая молчала бы!!!
04:33
D102D
Пишу статью, Лена в 16 лет соревновалась на чемпионате мира в группе до 21 года и золотишко взяла. Талантище.
03:29
D102D
Завтра у Колобули Юбилей - красивый выход на сцену.
03:27
Птицuk
Можно было бы поверить в пафос Леночки, если бы она добавила - все кто хочет может проверить все мои пробы в любое время! Так ведь не скажет никогда! Как и не скажет, какие ТИ позволяли ей жрать всё то, за что русских сейчас трясут во всех видах спорта.
03:24
чуфар
Ты смотри и эта объявилась, напомнила о себе, а то под забывать стали. Ну чья бы корова мычала.
03:02
D102D
Колобуля чемпион.
02:49
Григорич
Скатертью дорожка!
01:06
adamantane'
Сказала допингёрша..
00:15
mobile_actor
Магдалена Нойнер завершила спорткарьеру в 2012, четыра года спустя после 2008. Ее, что, не проверяли на допинг все эти годы? Те кто требуют от Макларена доказательств после его доказательных докладов, почему-то обвиняют Нойнер совершенно без доказательств. А часто ли в Германии спортсмены продолжают карьеру до возрастного предела? Они ведь там не на зарплате от Минспорта, не на госсодержании как советские/российские атлеты. Какой им смысл тянуть до предела?
00:11
mobile_actor
Редакция, у вас там 'не' пропущено в цитате: " А для 98 процентов чистых спортсменов это будет трагедией, так как они соревнуются чисто.", поэтому фраза звучит бессмысленно. Должно быть так: " А для 98 процентов чистых спортсменов это НЕ будет трагедией, так как они соревнуются чисто."
23:56 7 февраля
rusfed 2.0
Andre_Saratov Human Plasma в Вене. 2008 год. Канал ARD. 19:47 ____________________ Совершенно верно. Австрийский "Курьер" и немецкий ARD начали было раскручивать этот скандал с "кровяным допингом", в котором шла речь о 30 топ-спортсменах, но в итоге названы поименно и наказаны были только велосипедисты. Вполне возможно, что по лыжникам и биатлонистам не хватило доказательств. К расследованию тогда подключалась даже австрийская полиция.
23:24 7 февраля
Союз Аполлонович
КВ3641 так женись. не тормози. и будешь жить в чудесной гейропе и будет тебе щастье._______ Какой женись, ты что? Ему замуж надо и желательно за европейца)
22:36 7 февраля
Jaroslav-13 - McLaren - the best
О,тольке не Лене говорить о допинге.С её то "природным" ЭПО",гениально разработанным немецкими фармакологами.И вполне понятный слив,после введения индивидуальных биопаспортов.
22:33 7 февраля
sergey.v1968
О, плавающее тоже тут, смоке дали доступ. По сабжу - да, есть те, кто стучит кулаком, чего же, поджав хвост, на всём таком позитиве ушла? самая ярая допингерша - дали команду "фас", она бросилась лаять. Абсолютно одинаковы - что она, что овносмок, тявкают, когда хозяева дают команду.
20:44 7 февраля
Buldozer46
Айртон- не ты ли евро ланей заражаешь астмой, а затем лечишь допингом
20:37 7 февраля
Buldozer46
Ленка кому бы говорить. Кто громче всех кричит- Держи вора!!!? Правильно!!! Сам вор!!! Так и здесь
20:35 7 февраля
КВ3641
так женись. не тормози. и будешь жить в чудесной гейропе и будет тебе щастье.
20:33 7 февраля
Айртон
Лена - лучшая в истории!)) Её мнение неоспоримо!)) Да и девушка супер!) Без звёздной болезни, всегда на позитиве.) Русским гусыням есть чему поучиться.))
20:28 7 февраля
КВ3641
PitersS Фуркаду для начала вылечиться надо: никак с болезнями справится не может, бедолага, вот и вынужден жрать всякие "чудо-лекарства", а потом уже рассуждать о "чистоте нации". а то просто маразм какой то: больные наголову выше всех здоровых.
20:24 7 февраля
PitersS
Считаю, что сами спортсмены должны бороться за чистоту своих рядов-хотя бы как Фуркад. Если бы наши относились к этому так же, то не было всех этих скандалов. Ну, а Нойнер завоевала все что можно и может заняться своей личной жизнью, что для женщины важно.
20:18 7 февраля
КВ3641
ОПА! уж не та ли это прима биатлона, чью сестричку родненькую поймали за яй.. ааа, этого хозяйства у нее нет... на допинге ее поймали и по странному стечению обстоятельств эта самая магдаленка ну ооочень оперативно завязала с биатлоном? а магдаленка, между прочим, тогда супер-пупер была в биатлоне и рядом с ней и близко никто не наблюдался. она могла бы еще долго "звездить" могла... так что помолчала бы борец за чистоту спорта мля... жаль, что никто на западе даже мысли не допускает отправить ее пробы, а также мнооогих "звезд", на повторную экспертизу. черти блин
19:53 7 февраля
belaruss
Лена, неужели ты про астматические сборные?? ну коли так, то поддерживаю )
19:51 7 февраля
shpasic
Леночка, ты же в 24 года завершила карьеру, о чём речь вообще?))
19:48 7 февраля
Andre_Saratov
Human Plasma в Вене. 2008 год. Канал ARD.
19:47 7 февраля