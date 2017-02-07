Магдалена Нойнер: "Надо отстранять те страны, где систематически нарушаются допинговые правила"

Двукратная олимпийская чемпионка Магдалена Нойнер считает, что нужно отстранять от участия в соревнованиях страны, где систематически проявляется допинговая проблема. Она добавила, что поддерживает Мартена Фуркада, который готов бойкотировать соревнования в случае неудовлетворительных решений IBU по допинговому вопросу.

– Я согласна с теми, кто говорит об отстранении наций от соревнований, если в этой стране систематически нарушаются допинговые правила, – приводит Stuttgarter Zeitung слова Нойнер. – Это правильный путь, иначе ничего не изменится. А для 98 процентов чистых спортсменов это будет трагедией, так как они соревнуются чисто. Что касается готовности Фуркада при определенных обстоятельствах бойкотировать старты, то это хорошо, что еще остался такой человек, который может ударить кулаком по столу.