Ляйтнер выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Шопин – 9-й

Австриец Феликс Ляйтнер стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате Европы в итальянском Риднаун-Валь-Риданне. Он преодолел дистанцию 20 километров с одним промахом.

Вторым стал чех Матей Крупчик, тройку лучших замкнул немец Филипп Хорн.

Лучшим из россиян стал Юрий Шопин, финишировавший 9-м без промахов. Петр Пащенко занял 17-е место, Дмитрий Малышко – 23-е, Алексей Волков – 27-е, Эдуард Латыпов – 32-е.

Евгений Гараничев и Александр Логинов не вышли на старт. Причины этого неизвестны.

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Открытый чемпионат Европы

Мужчины

Индивидуальная гонка

20 км

1. Ляйтнер (Австрия) – 53.32,8 (1 промах)

2. Т. Крупчик (Чехия) – отставание 43,0 (1)

3. Ф. Хорн (Германия) – 56,6 (1)

4. Анев (Болгария) – 1.00,9 (2)

5. Отченаш (Словакия) – 1.25,3 (2)

6. Абашев (Белоруссия) – 1.31,8 (1)

9. ШОПИН (Россия) – 2.04,6 (0)

17. ПАЩЕНКО (Россия) – 2.56,6 (3)

23. МАЛЫШКО (Россия) – 3.26,4 (4)

27. ВОЛКОВ (Россия) – 3.50,3 (3)

32. ЛАТЫПОВ (Россия) – 4.03,2 (4)