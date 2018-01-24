Ляйтнер выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Шопин – 9-й

Австриец Феликс Ляйтнер стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате Европы в итальянском Риднаун-Валь-Риданне. Он преодолел дистанцию 20 километров с одним промахом.
Вторым стал чех Матей Крупчик, тройку лучших замкнул немец Филипп Хорн.
Лучшим из россиян стал Юрий Шопин, финишировавший 9-м без промахов. Петр Пащенко занял 17-е место, Дмитрий Малышко – 23-е, Алексей Волков – 27-е, Эдуард Латыпов – 32-е.
Евгений Гараничев и Александр Логинов не вышли на старт. Причины этого неизвестны.
Риднаун-Валь-Риданна (Италия)
Открытый чемпионат Европы
Мужчины
Индивидуальная гонка
20 км
1. Ляйтнер (Австрия) – 53.32,8 (1 промах)
2. Т. Крупчик (Чехия) – отставание 43,0 (1)
3. Ф. Хорн (Германия) – 56,6 (1)
4. Анев (Болгария) – 1.00,9 (2)
5. Отченаш (Словакия) – 1.25,3 (2)
6. Абашев (Белоруссия) – 1.31,8 (1)
9. ШОПИН (Россия) – 2.04,6 (0)
17. ПАЩЕНКО (Россия) – 2.56,6 (3)
23. МАЛЫШКО (Россия) – 3.26,4 (4)
27. ВОЛКОВ (Россия) – 3.50,3 (3)
32. ЛАТЫПОВ (Россия) – 4.03,2 (4)
- Алексей Волков (биатлон)
- Евгений Гараничев
- Дмитрий Малышко
- Александр Логинов (биатлон)
- Петр Пащенко
- Юрий Шопин
- Феликс Ляйтнер
- Эдуард Латыпов (биатлон)
- Филипп Хорн
- Матей Крупчик
Zwolle
5. Отченаш (Словакия) - доставило :-))))))
14:56
Andvaraforce
Ну как неизвестны? Известны. Выглядят они так - "нет смысла .опу рвать".
14:15