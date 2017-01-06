Лукашенко поздравил Домрачеву с возвращением в большой спорт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил биатлонистку Дарью Домрачеву с возвращением в большой спорт, сообщает портал sputnik.by со ссылкой на телеканал ОНТ. Домрачева выступила в спринтерской гонке в Оберхофе в рамках этапа Кубка мира и заняла 37-е место.

Домрачева была в декрете после рождения ребенка. Последний раз белорусская спортсменка выходила на старт Кубка мира в марте 2015-го.

"Сразу после гонки президент направил Домрачевой телеграмму с поздравлением с возвращением в большой спорт", – сообщили в эфире телеканала.