22:03 | БИАТЛОН

Лукашенко поздравил Домрачеву с возвращением в большой спорт

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил биатлонистку Дарью Домрачеву с возвращением в большой спорт, сообщает портал sputnik.by со ссылкой на телеканал ОНТ. Домрачева выступила в спринтерской гонке в Оберхофе в рамках этапа Кубка мира и заняла 37-е место.

Домрачева была в декрете после рождения ребенка. Последний раз белорусская спортсменка выходила на старт Кубка мира в марте 2015-го.

"Сразу после гонки президент направил Домрачевой телеграмму с поздравлением с возвращением в большой спорт", – сообщили в эфире телеканала.

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