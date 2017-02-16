18:48 | БИАТЛОН

Лоуэлл Бэйли: "Я провел лучшую гонку в жизни"

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Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли, выигравший индивидуальную гонку на чемпионате мира-2017, отметил, что осуществил свою мечту. Для спортсмена эта медаль стала первой на соревнованиях такого уровня, а для сборной США - первой золотой на чемпионатах мира.

- Это была мечта, - приводит NRK слова Бэйли. - Я еще не полностью осознал, что победил. Это лучшая гонка в моей жизни. У меня нет слов. Перед последней стрельбой я не нервничал и чувствовал себя хорошо. Вообще у меня была отличная неделя. Но после стрельбы было очень трудно. И все же я чемпион мира!

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Czechplayer

Молодец, респект! Болел за Моравца, но для Бэйли победа наверное важнее. Как же он радовался после финиша!

19:34

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