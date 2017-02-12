19:25 | БИАТЛОН

Лоуэлл Бэйли: "Это лучший чемпионат мира в моей карьере"

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Американец Лоуэлл Бэйли остался доволен гонкой преследования на чемпионате мира в Хохфильцене. После четвертого места в спринте Бэйли стал шестым в гонке преследования.

– Я счастлив, потому что вторую гонку подряд не выпадаю из "топ-6", – цитирует "Тюменская арена" Бэйли. – Не могу контролировать ход и стрельбу других спортсменов, но своим выступлением очень доволен. Это лучший чемпионат мира в моей карьере. Мне не о чем жалеть. Жду с нетерпением следующие гонки. Индивидуальная гонка, масс-старт и эстафета – мои самые любимые дисциплины. Надеюсь, что выступлю в них еще лучше.

Дополнительная информация

http://www.asnta.ru/rus/news/31588

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