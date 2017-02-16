19:47 | БИАТЛОН

Лоуэлл Бэйли: "До сих пор думаю, что меня кто-то разбудит"

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Американец Лоуэлл Бэйли, одержавший победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене, подчеркнул, что последний круг ему дался очень непросто. По словам Бэйли, он до сих пор не верит в свою победу. Это золото стало первым для США на чемпионатах мира.

– Последний круг по ощущениям был не 4 километра, а 40, – приводит официальный сайт IBU слова Бэйли. – Мне повезло, что я был в числе последних стартующих. Каждый член нашей команды кричал мне и подсказывал. Про себя я думал, что нельзя упустить медаль, нужно просто продолжать бежать.

Я до сих пор жду, когда меня кто-нибудь разбудит. Тут подходят стандартные клише – это просто невероятно, словно во сне. Эта победа очень много значит, потому что вся тяжелейшая работа, которую я проделал, поддержка, которая мне оказывалась – все это окупилось.

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