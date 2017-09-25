Логинову не стали делать МРТ, восстановление займет 10 дней

Старший тренер по резерву сборной России Александр Касперович сообщил, что биатлонист Александр Логинов не будет проходить запланированное МРТ, связанное с травмой колена. Спортсмен получил травму 21 сентября во время индивидуальной гонки на чемпионате России по летнему биатлону.

- В общем МРТ мы не делали, потому что хирург посмотрел его еще раз - пока у него опухоль там, - цитирует "Р-Спорт" Касперовича. - Коленный сустав – у него ушиб, а голеностопная часть, как я думаю, ничего страшного нет. У него растяжение и все. Что касается сроков восстановления, то, как и думал сначала, максимум 10 дней. И уже к тренировкам приступит на следующем тренировочном мероприятии.