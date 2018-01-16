Логинова в Антхольце беспокоит не высота, а стрельба

Биатлонист сборной России Александр Логинов перед этапом в итальянском Антхольце (Антерсельве) подчеркнул: сейчас он думает только о заключительном перед Олимпиадой старте в Кубке мира. По словам спортсмена, трудности на высокогорной трассе ему было преодолевать проще, чем решить проблемы со стрельбой.

– Сейчас в планах отбежать гонки в Антхольце, думать только о них, – сказал Логинов в интервью трехкратному чемпиону мира и двукратному призеру Олимпийских игр, руководителю спортивных проектов Концерна "Калашников" Ивану Черезову. – В Антхольце достаточно ровная трасса, нет сильно затяжных подъемов. Тем она и сложна, что на ней надо практически все время работать. Особенно первую часть дистанции, где практически спусков нет, где выкаты и равнины. Подход на стрельбище достаточно сложный. Высота тяжелая, но мне не показалось, что у меня была проблема с высотой. Там у меня была проблема со стрельбой.