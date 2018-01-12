Логинов ждет Бьорндалена на Олимпиаде. И вот почему

Биатлонист сборной России Александр Логинов в интервью трехкратному чемпиону мира и двукратному призеру Олимпийских игр, руководителю спортивных проектов Концерна "Калашников" Ивану Черезову выразил надежду, что Оле Эйнар Бьорндален примет участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии в этом сезоне не смог выполнить квалификационный норматив для попадания в команду.

– Я бы хотел, чтоб он поехал. Он уже символ биатлона. Это будут уже седьмые для него Олимпийские игры. Конечно, в Норвегии очень большой выбор спортсменов. И взрослее, и моложе меня. Но я почему-то уверен, что Бьорндален может показать хороший результат, – сказал Логинов.