Логинов выиграл спринт на этапе Кубка IBU

Россиянин Александр Логинов победил в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелль-Валь-Мартелло. Вторым стал норвежец Фредрик Йессбакк, тройку замкнул Симон Фуркад из Франции. Следом за призовой тройкой расположились еще два россиянина - Алексей Волков и Дмитрий Малышко.

Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт

10 км

1. Александр ЛОГИНОВ (Россия) - 25.31,2 (0 шт. кругов)

2. Фредрик Йессбакк (Норвегия) - отставание 1.12,8 (1)

3. Симон Фуркад (Франция) - 1.20,2 (1)

4. Алексей ВОЛКОВ (Россия) - 1.21,5 (0)

5. Дмитрий МАЛЫШКО (Россия) - 1.24,9 (2)

6. Феликс Ляйтнер (Австрия) - 1.26,1 (1)...

19. Петр ПАЩЕНКО (Россия) - 2.15,2 (2)...

31. Семен СУЧИЛОВ (Россия) - 2.39,2 (5)...

61. Юрий ШОПИН (Россия) - 4.04,7 (3)