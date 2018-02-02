Логинов выиграл спринт на этапе Кубка IBU

Россиянин Александр Логинов победил в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелль-Валь-Мартелло. Вторым стал норвежец Фредрик Йессбакк, тройку замкнул Симон Фуркад из Франции. Следом за призовой тройкой расположились еще два россиянина - Алексей Волков и Дмитрий Малышко.
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)
Кубок IBU
Мужчины
Спринт
10 км
1. Александр ЛОГИНОВ (Россия) - 25.31,2 (0 шт. кругов)
2. Фредрик Йессбакк (Норвегия) - отставание 1.12,8 (1)
3. Симон Фуркад (Франция) - 1.20,2 (1)
4. Алексей ВОЛКОВ (Россия) - 1.21,5 (0)
5. Дмитрий МАЛЫШКО (Россия) - 1.24,9 (2)
6. Феликс Ляйтнер (Австрия) - 1.26,1 (1)...
19. Петр ПАЩЕНКО (Россия) - 2.15,2 (2)...
31. Семен СУЧИЛОВ (Россия) - 2.39,2 (5)...
61. Юрий ШОПИН (Россия) - 4.04,7 (3)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2017-2018/ratings/
Vladi1313
Отставания-жесть. Реально мог бы на Олимпиаде помочь...
17:02