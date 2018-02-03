15:27 | Биатлон

Логинов выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU, Малышко - второй

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Россиянин Александр Логинов победил в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Мартелль-Валь-Мартелло. Вторым стал его соотечественник  Дмитрий Малышко. Тройку лидеров замкнул Ховард Богетвейт.

Россиянин Алексей Волков занял пятое место.

Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)

Кубок IBU

Мужчины

Гонка преследования

12,5 км

1. Александр ЛОГИНОВ (Россия) - 34.15,7 (1 шт. круг)

2. Дмитрий МАЛЫШКО (Россия) - отставание 2.38,9 (3)

3. Ховард Богетвейт (Норвегия) - 2.59,4 (0)

4. Фабьен Клод (Франция) - 3.12,1 (3)

5. Алексей ВОЛКОВ (Россия) - 3.12,7 (2)

6. Феликс Ляйтнер (Австрия) - 3.18,2 (4)...

14. Петр ПАЩЕНКО (Россия) - 4.27,6 (5)...

32. Семен СУЧИЛОВ (Россия) - 6.38,5 (8)

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2017-2018/ratings/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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pahom-17

все это игры в песочнице...для Логинова...а вот некоторым точно надо в ясельную группу...даже детсад для них слишком взрослый ...

21:54

Black72

grechka2103 - вот в марте и увидим на "взрослом" этапе кубка мира, какой у него сейчас уровень и форма

20:43

grechka2103

Да нет, думаю Логинов в хорошей форме сейчас... Не только по уровню IBU

16:30

slovogospoda

Логинов как бы показал уровень кубка IBU...

16:19

Ded vsegda odet

Волков вообще пешком ходит. Незаменимый наш.

15:36