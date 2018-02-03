Логинов выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU, Малышко - второй

Россиянин Александр Логинов победил в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Мартелль-Валь-Мартелло. Вторым стал его соотечественник Дмитрий Малышко. Тройку лидеров замкнул Ховард Богетвейт.
Россиянин Алексей Волков занял пятое место.
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)
Кубок IBU
Мужчины
Гонка преследования
12,5 км
1. Александр ЛОГИНОВ (Россия) - 34.15,7 (1 шт. круг)
2. Дмитрий МАЛЫШКО (Россия) - отставание 2.38,9 (3)
3. Ховард Богетвейт (Норвегия) - 2.59,4 (0)
4. Фабьен Клод (Франция) - 3.12,1 (3)
5. Алексей ВОЛКОВ (Россия) - 3.12,7 (2)
6. Феликс Ляйтнер (Австрия) - 3.18,2 (4)...
14. Петр ПАЩЕНКО (Россия) - 4.27,6 (5)...
32. Семен СУЧИЛОВ (Россия) - 6.38,5 (8)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2017-2018/ratings/
pahom-17
все это игры в песочнице...для Логинова...а вот некоторым точно надо в ясельную группу...даже детсад для них слишком взрослый ...
21:54
Black72
grechka2103 - вот в марте и увидим на "взрослом" этапе кубка мира, какой у него сейчас уровень и форма
20:43
grechka2103
Да нет, думаю Логинов в хорошей форме сейчас... Не только по уровню IBU
16:30
slovogospoda
Логинов как бы показал уровень кубка IBU...
16:19
Ded vsegda odet
Волков вообще пешком ходит. Незаменимый наш.
15:36