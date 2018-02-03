Логинов выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU, Малышко - второй

Россиянин Александр Логинов победил в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Мартелль-Валь-Мартелло. Вторым стал его соотечественник Дмитрий Малышко. Тройку лидеров замкнул Ховард Богетвейт.

Россиянин Алексей Волков занял пятое место.

Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)

Кубок IBU

Мужчины

Гонка преследования

12,5 км

1. Александр ЛОГИНОВ (Россия) - 34.15,7 (1 шт. круг)

2. Дмитрий МАЛЫШКО (Россия) - отставание 2.38,9 (3)

3. Ховард Богетвейт (Норвегия) - 2.59,4 (0)

4. Фабьен Клод (Франция) - 3.12,1 (3)

5. Алексей ВОЛКОВ (Россия) - 3.12,7 (2)

6. Феликс Ляйтнер (Австрия) - 3.18,2 (4)...

14. Петр ПАЩЕНКО (Россия) - 4.27,6 (5)...

32. Семен СУЧИЛОВ (Россия) - 6.38,5 (8)