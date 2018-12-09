Логинов упал на финише в гонке преследования. Видео

Российский биатлонист Александр Логинов упал и проиграл борьбу Йоханнесу Бе на последних 300 метрах дистанции Кубка мира гонки преследования в Поклюке. Россиянин финишировал третьим.

Логинов боролся за победу в гонке преследования с норвежцем Бе и с французским спортсменом Фийоном Майе, но перед выходом на финишную прямую россиянин упал и занял в итоге третье место. Первым стал Йоханесс Бе.

What a crazy last loop! Aleksandr Loginov stumbles, @7ohannesbo withstands a late charge from @quentinfillon and wins the men's pursuit by a whisker! 🏁



Follow the last loop of the #POK18 men's pursuit on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/fW8fh9CRbP – IBU World Cup (@IBU_WC) 9 декабря 2018 г.

Вот как прокомментировал этот эпизод сам биатлонист после гонки:

– Контакта не было. Была суета. Воткнул себе палку в ботинок и упал, – сказал в эфире "Матч ТВ" Логинов. – Последний подъем можно было отработать по максимуму, силы были, спурт был, я его готовил. Планировал выйти первым на последнем отрезке. Но мне все время не везет. К концу гонки скорости были чуть медленнее. Мы шли с Йоханнесом Бе вместе, я пропустил его перед спуском, чтобы атаковать в подъем. Но получилось, как получилось. Прошу прощения за падение.

Видел ли, что он промахнулся в конце? Не видел, что у него два круга. Когда уходил на последний круг, думал, что второй, а не первый.

Мужская гонка преследования в Поклюке. Результаты.

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