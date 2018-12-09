Логинов стал третьим в гонке преследования, он упал перед финишем

Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения). Незадолго до финиша он боролся за первое место, но упал и в итоге стал третьим.

What a crazy last loop! Aleksandr Loginov stumbles, @7ohannesbo withstands a late charge from @quentinfillon and wins the men's pursuit by a whisker! 🏁



Follow the last loop of the #POK18 men's pursuit on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/fW8fh9CRbP – IBU World Cup (@IBU_WC) 9 декабря 2018 г.

Победитель спринта норвежец Йоханнес Бе вновь занял первое место, выиграв борьбу у россиянина. На второй позиции француз Кантен Фийон Майе, который уступил победителю лишь 0,1 секунды. До падения Логинова он шел третьим.

Среди остальных российских спортсменов лучим стал Евгений Гараничев - 24-е место.

Поклюка (Словения)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 30.20,4 (3 шт. круга)

2. Кантен Фийон Майе (Франция) - отставание 0,1 (0)

3. Александр Логинов (Россия) - 1,9 (1)

4. Симон Эдер (Австрия) - 16,1 (0)

5. Юлиан Эберхард (Австрия) - 25,0 (1)

6. Тарьей Бе (Норвегия) - 28,6 (1)

24. Евгений Гараничев (Россия) - 2.02,7 (3)

29. Матвей Елисеев (Россия) - 2.29,3 (3)

41. Эдуард Латыпов (Россия) - 3.17,8 (3)

Общий зачет Кубка мира (мужчины)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) - 156 (+60)

2 (3). Симон Эдер (Австрия) - 123 (+43)

3 (2). Антонен Гигонна (Франция) - 119 (+31)

4 (5). Александр Логинов (Россия) - 108 (+48)

5 (18). Кантен Фийон Майе (Франция) - 93 (+54)

6 (10). Тарьей Бе (Норвегия) - 87 (+38)

26 (22). Матвей Елисеев (Россия) - 47 (+12)

29 (33). Евгений Гараничев (Россия) - 41 (+17)

35 (29). Дмитрий Малышко (Россия) - 29 (0)