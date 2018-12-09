Логинов стал третьим в гонке преследования, он упал перед финишем

Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения). Незадолго до финиша он боролся за первое место, но упал и в итоге стал третьим.
What a crazy last loop! Aleksandr Loginov stumbles, @7ohannesbo withstands a late charge from @quentinfillon and wins the men's pursuit by a whisker! 🏁– IBU World Cup (@IBU_WC) 9 декабря 2018 г.
Follow the last loop of the #POK18 men's pursuit on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/fW8fh9CRbP
Победитель спринта норвежец Йоханнес Бе вновь занял первое место, выиграв борьбу у россиянина. На второй позиции француз Кантен Фийон Майе, который уступил победителю лишь 0,1 секунды. До падения Логинова он шел третьим.
Среди остальных российских спортсменов лучим стал Евгений Гараничев - 24-е место.
Поклюка (Словения)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования 12,5 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 30.20,4 (3 шт. круга)
2. Кантен Фийон Майе (Франция) - отставание 0,1 (0)
3. Александр Логинов (Россия) - 1,9 (1)
4. Симон Эдер (Австрия) - 16,1 (0)
5. Юлиан Эберхард (Австрия) - 25,0 (1)
6. Тарьей Бе (Норвегия) - 28,6 (1)
24. Евгений Гараничев (Россия) - 2.02,7 (3)
29. Матвей Елисеев (Россия) - 2.29,3 (3)
41. Эдуард Латыпов (Россия) - 3.17,8 (3)
Общий зачет Кубка мира (мужчины)
1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) - 156 (+60)
2 (3). Симон Эдер (Австрия) - 123 (+43)
3 (2). Антонен Гигонна (Франция) - 119 (+31)
4 (5). Александр Логинов (Россия) - 108 (+48)
5 (18). Кантен Фийон Майе (Франция) - 93 (+54)
6 (10). Тарьей Бе (Норвегия) - 87 (+38)
26 (22). Матвей Елисеев (Россия) - 47 (+12)
29 (33). Евгений Гараничев (Россия) - 41 (+17)
35 (29). Дмитрий Малышко (Россия) - 29 (0)