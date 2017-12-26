Логинов и Старых подали апелляции в CAS на недопуск к Олимпиаде-2018

Биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске к участию в Олимпийских играх-2018, сообщает ТАСС.
Напомним, 5 декабря исполком МОК запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований "чистые" российские спортсмены смогут выступить в Корее под олимпийским флагом и с наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский спортсмен из России.
Отметим, что Логинов и Старых ранее уже отбыли дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Григорич
Хоть как то стремятся к отстаиванию прав.
01:26
ramires92
Ерунда полная...как можно подать в суд на невыдачу приглашения,которого еще нет и никогда не будет? Подать в суд можно только на решение МОК по допуску россиян на ОИ,но без реабилитации Сочи выиграть такой суд будет не возможно
19:53 26 декабря
greyk
КАС может снять пожизненное отстранение, но в Корею все равно поедут только те, на кого перст указал.
18:47 26 декабря
greyk
Почему то никто не может понять,что МОК дисквалифицировал ОКР и теперь пригласит тех россиян кого захочет.Критерии тут не при делах. По сути это те же уайлд кард.В КАСе подтвердят.
18:46 26 декабря